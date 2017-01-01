В Киеве перевернулся строительный кран

Кран был задействован в ремонте моста. По предварительным данным полиции, никто не пострадал.

На улице Семьи Сосниных в Киеве во время реставрации моста упал строительный кран. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Киева в Telegram в четверг, 19 сентября.

Правоохранители получили сообщение о происшествии около 17-ти часов. Выяснилось, что во время работ по реконструкции моста на Борщаговке произошло опрокидывание строительного крана.

По предварительным данным правоохранителей, в результате падения крана никто не пострадал.

Напомним, что ранее при падении крана в провинции Шэньси на северо-западе Китая пять человек погибли, еще семь получили ранения.

Также сообщалось, что в США на пятиэтажный дом упал кран. В результате инцидента погибла женщина и еще пять человек получили ранения. Двое из доставленных в больницу находились в критическом состоянии.

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