В Киеве патрульные устроили ДТП

Авария произошла в Соломенском районе столицы. Момент тройного ДТП попал на видео камеры наблюдения.

В Киеве полицейский автомобиль Skoda устроил тройное ДТП. Видео аварии опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Момент тройного ДТП из-за невнимательности водителя полицейской Skoda, которое произошло на Соломенской, 31", – говорится в сообщении.

На видео попала ситуация, как водитель автомобиля патрульных решил развернуться на перекрестке, но не заметил ехавший за ним автомобиль. Легковушка врезалась в авто копов и по инерции задела автомобиль, который ехал навстречу.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль BMW влетел в маршрутку. В момент аварии в маршрутке находилось 6-8 человек. Из пассажиров никто не пострадал, но одной девушке вызвали скорую.

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