Пожар автоцистерн в Киеве ликвидирован
Ликвидировано возгорание автоцистерн с горючим в Деснянском районе на территории автостоянки на ул. Вискозная.
Возникшее вечером 22 сентября в Деснянском районе Киева на территории автостоянки возгорание девяти автоцистерн с горючим ликвидировано, сообщила пресс-служба ГосЧС.
"В 23:48 подразделениями ГосЧС пожар ликвидирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства.
Во время тушения пожара поезд с топливом был отбуксирован.
Жертв и пострадавших нет.
В Киеве после зарядки сгорел электрокар
Жертв и пострадавших нет.
К тушению были привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГосЧС и пожарный поезд. На месте происшествия работает оперативная группа ГосЧС.
Cмотрите фотогалерею: Пожар автоцистерн в Киеве ликвидирован
В Киеве после зарядки сгорел электрокар
Ранее сообщалось, что в Деснянском районе по ул.Вискозная, 3 возник пожар девяти автоцистерн с топливом (бензин и дизель), были слышны взрывы.
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