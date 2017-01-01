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Пожар автоцистерн в Киеве ликвидирован

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Ликвидировано возгорание автоцистерн с горючим в Деснянском районе на территории автостоянки на ул. Вискозная.
Пожар в Деснянском районе Киева ликвидирован
Пожар в Деснянском районе Киева ликвидирован
facebook.com/DSNSKyiv

Возникшее вечером 22 сентября в Деснянском районе Киева на территории автостоянки возгорание девяти автоцистерн с горючим ликвидировано, сообщила пресс-служба ГосЧС.
 
"В 23:48 подразделениями ГосЧС пожар ликвидирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства.
Во время тушения пожара поезд с топливом был отбуксирован.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГосЧС и пожарный поезд. На месте происшествия работает оперативная группа ГосЧС.


В Киеве после зарядки сгорел электрокар
 
Ранее сообщалось, что в Деснянском районе по ул.Вискозная, 3 возник пожар девяти автоцистерн с топливом (бензин и дизель), были слышны взрывы. 

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Теги: Киев, топливо, фото, пожар
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Источник: korrespondent.net

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