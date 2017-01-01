Пожар автоцистерн в Киеве ликвидирован



Возникшее вечером 22 сентября в Деснянском районе Киева на территории автостоянки возгорание девяти автоцистерн с горючим ликвидировано, сообщила пресс-служба ГосЧС.



"В 23:48 подразделениями ГосЧС пожар ликвидирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

К тушению были привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГосЧС и пожарный поезд. На месте происшествия работает оперативная группа ГосЧС.

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Во время тушения пожара поезд с топливом был отбуксирован.Жертв и пострадавших нет.