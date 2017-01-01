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В Киеве разоблачили конвертцентр, отмывавший по 1 млрд грн в год

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Изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.
В Киеве разоблачили конвертцентр, отмывавший по 1 млрд грн в год
© ssu.gov.ua
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  • При обысках изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур
  • При обысках изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур
  • При обысках изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур
  • При обысках изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур
  • При обысках изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур
В Киеве разоблачили конвертцентр, отмывавший по 1 млрд грн в год
При обысках изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур
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Сотрудники СБУ в Киеве, во исполнение указания президента Украины относительно противодействия “тенизации“ экономики Украины прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу “клиентов“ осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налогов и вывода денег в “теневой“ сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

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“Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях Киева, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати “оффшорных“ компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества“, - говорится в сообщении.

Кроме того изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

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Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в апреле, в Одессе конвертировали деньги для бизнеса с оборотом в 280 млн долл.

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Теги: конвертцентр, Киев
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