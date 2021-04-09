Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве изъяли контрабандную агрохимию на 25 млн гривен

Комментариев: 0
Использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей.
Полученный "товар" злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов
Полученный "товар" злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли контрабандную партию ядовитых сильнодействующих агрохимических веществ на сумму 25 млн гривен. Поставки производились под видом строительных смесей, сообщает пресс-служба СБУ в среду, 25 сентября.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы транзитом через Европу импортировали из одной из стран Восточной Азии контрафактную продукцию для нужд украинских аграриев. Полученный "товар" на арендованных складских помещениях в Киеве злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов", – говорится в сообщении.

По заключению профильных экспертов, использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей на внешних рынках.

Отмечается, что правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ общей стоимостью почти 25 млн гривен и документацию, подтверждающую проведение противоправных сделок.

Следователи СБУ сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о контрабанде (ч.2 ст.201 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Киеве изъяли контрабандную агрохимию на 25 млн гривен

Ранее СБУ изъяла в Одессе контрабандный текстиль на 200 млн гривен. Партия сопоставима с 40% годового объема поставок текстиля в Украину.

Также СБУ заблокировала контрабанду ювелирных изделий из аннексированного Крыма. За несколько лет дельцы реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, СБУ, контрабанда, фото, контрабандисты, Химикаты, агрохимия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь