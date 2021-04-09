Использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей.

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли контрабандную партию ядовитых сильнодействующих агрохимических веществ на сумму 25 млн гривен. Поставки производились под видом строительных смесей, сообщает пресс-служба СБУ в среду, 25 сентября.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы транзитом через Европу импортировали из одной из стран Восточной Азии контрафактную продукцию для нужд украинских аграриев. Полученный "товар" на арендованных складских помещениях в Киеве злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов", – говорится в сообщении.

По заключению профильных экспертов, использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей на внешних рынках.

Отмечается, что правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ общей стоимостью почти 25 млн гривен и документацию, подтверждающую проведение противоправных сделок.

Следователи СБУ сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о контрабанде (ч.2 ст.201 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Киеве изъяли контрабандную агрохимию на 25 млн гривен

Ранее СБУ изъяла в Одессе контрабандный текстиль на 200 млн гривен. Партия сопоставима с 40% годового объема поставок текстиля в Украину.

Также СБУ заблокировала контрабанду ювелирных изделий из аннексированного Крыма. За несколько лет дельцы реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.

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