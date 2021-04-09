В Киеве изъяли контрабандную агрохимию на 25 млн гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли контрабандную партию ядовитых сильнодействующих агрохимических веществ на сумму 25 млн гривен. Поставки производились под видом строительных смесей, сообщает пресс-служба СБУ в среду, 25 сентября.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы транзитом через Европу импортировали из одной из стран Восточной Азии контрафактную продукцию для нужд украинских аграриев. Полученный "товар" на арендованных складских помещениях в Киеве злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов", – говорится в сообщении.
По заключению профильных экспертов, использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей на внешних рынках.
Отмечается, что правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ общей стоимостью почти 25 млн гривен и документацию, подтверждающую проведение противоправных сделок.
Следователи СБУ сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о контрабанде (ч.2 ст.201 УК Украины).
Cмотрите фотогалерею: В Киеве изъяли контрабандную агрохимию на 25 млн гривен
Ранее СБУ изъяла в Одессе контрабандный текстиль на 200 млн гривен. Партия сопоставима с 40% годового объема поставок текстиля в Украину.
Также СБУ заблокировала контрабанду ювелирных изделий из аннексированного Крыма. За несколько лет дельцы реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.
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