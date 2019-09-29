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В Киеве микроавтобус вылетел на тротуар и перевернулся

Комментариев: 1
Водитель микроавтобуса Renault Trafic получил травму головы, но от госпитализации отказался.
Водитель Renault Trafic резко затормозил и потерял управление
Водитель Renault Trafic резко затормозил и потерял управление
Інформатор

Утром в воскресенье в Киеве на улице Елены Телиги произошла авария с участием грузового микроавтобуса Renault Trafic. Машина вылетела на тротуар и перевернулась. Водитель получил травмы головы, сообщает Информатор 29 сентября.

ДТП произошло около 6:15. По словам водителя Renault Trafic, он двигался по улице Елены Телиги в сторону станции метро Почайна.

"На повороте перед Renault Trafic якобы выскочила другая машина. Мужчина резко затормозил и потерял управление автомобилем. Renault вылетел на тротуар, врезался по касательной в фонарный столб и перевернулся набок", – говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Trafic получил травму головы, но от госпитализации отказался. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции и врачи "скорой".

Cмотрите фотогалерею: В Киеве микроавтобус вылетел на тротуар и перевернулся

Ранее на этой неделе под Киевом пьяный полицейский въехал в остановку. Погибла женщина, еще два человека пострадали. Начальник Государственной охранной службы Киевщины временно отстранен от своих обязанностей.

А накануне в Запорожской области столкнулись FIAT Ducato и ВАЗ 2102. Погибли два человека, еще два пострадали.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, водитель, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ukraineslava    29.09.2019, 11:19
Оценка:  0
Ukraineslava
башка дай бинта
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