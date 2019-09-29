В Киеве микроавтобус вылетел на тротуар и перевернулся
Утром в воскресенье в Киеве на улице Елены Телиги произошла авария с участием грузового микроавтобуса Renault Trafic. Машина вылетела на тротуар и перевернулась. Водитель получил травмы головы, сообщает Информатор 29 сентября.
ДТП произошло около 6:15. По словам водителя Renault Trafic, он двигался по улице Елены Телиги в сторону станции метро Почайна.
"На повороте перед Renault Trafic якобы выскочила другая машина. Мужчина резко затормозил и потерял управление автомобилем. Renault вылетел на тротуар, врезался по касательной в фонарный столб и перевернулся набок", – говорится в сообщении.
В результате аварии водитель Trafic получил травму головы, но от госпитализации отказался. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции и врачи "скорой".
Cмотрите фотогалерею: В Киеве микроавтобус вылетел на тротуар и перевернулся
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