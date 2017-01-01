В Киеве сняли на видео играющего в песочнице слона

Специально для слона по кличке Хорас в киевском зоопарке установили песочницу. Его игры сняли на видео.

В столичном зоопарке для слона сделали песочницу, а его развлечения сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Киевский зоопарк на своей странице в Facebook.

"С приходом осени игры на улице не заканчиваются! Сегодня у нашего слоника Хораса появилась песочница!" - сообщили на странице зоопарка.

На видео снято, как слон разгребает хоботом песок, посыпает себя им, а потом и вовсе ложится на кучу песка.

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