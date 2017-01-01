Киевлянин десять лет держит в квартире свору собак

Соседи жалуются на вонь и лай животных. Мужчина появляется в квартире пару раз в неделю, а животные недоедают и никогда не выгуливаются.

Жители столичной многоэтажки восстали против соседа, который десять лет держит в квартире собак pixabay.com

В многоэтажке в Киеве мужчина десять лет держит в квартире стаю собак, которые недоедают и не выгуливаются, а лай и вонь мешают соседям. Об этом сообщает ТСН во вторник, 15 октября.

Люди жалуются, что хозяин в квартире не живет, а собаки недокормленные, их не выгуливают, а потому они все время лают. Соседнюю с собачьей квартиру из-за вони за последние несколько лет перепродавали уже трижды.

Сколько животных и в каких условиях они живут, никто доподлинно не знает. Жители дома говорят, что владелец квартиры появляется не больше двух раз в неделю.

"Ночь - это кошмар. Собаки постоянно бегают, топчутся, очень лают", - говорит одна из жительниц. Другая жалуется на вонь: "На кухне кушать невозможно, потому что запах доводит до рвоты".

Двери в квартиру ободранные, со следами лап, ручки нет. Вокруг - паутина. Владелец квартиры и собак Олег соседских претензий не понимает. Соседи сетуют, что все инстанции разводят руками, потому что квартира приватизирована.

Волонтеры предлагают завезти собак в коммунальную клинику. Полицейские пытаются примирить собачника с разгневанными женщинами. После переговоров он соглашается собак отдать.

Полицейские составили на мужчину административный протокол за ненадлежащее содержание животных - это до ста гривен штрафа. В двухкомнатной квартире самостоятельно жили 11 собак. Вероятнее всего, животные расплодились. Из жилого дома их перевезут в коммунальную ветлечебницу, а оттуда - в Бородянский приют.

Два месяца никаких медицинских процедур, даже стерилизацию провести не смогут, потому что за это время владелец может вернуться и забрать собак. Впрочем, доказать, что собаки его, когда на них нет документов, можно, собрав показания соседей.

Напомним, что ранее в Полтаве стая псов напала на женщину. Семь собак кромсали женщину, полиция отбивалась слезоточивым газом. На место происшествия вызвали медиков и следователей.

Также сообщалось, что через месяц после урагана Дориан на Багамах под завалами нашли живого щенка. Собака находилась под завалами месяц и выжила только на дождевой еде. Спасатели назвали ее Чудом и ищут ей любящих хозяев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet