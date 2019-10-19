В Киеве столкнулись два такси, есть пострадавшие
В Киеве две машины службы такси Uklon столкнулись, в результате чего одно авто угодило в столб. Об этом сообщает Информатор.
ДТП с участием машин Skoda Octavia и Mazda 3 произошло вечером 18 октября на улице Вадима Гетьмана.
Водитель Mazda рассказал, что он ехал с женщиной-пассажиром в крайнем левом ряду в сторону проспекта Победы. В это время в соседнем ряду ехала Skoda. После ее водитель начал поворачивать влево, со среднего ряда, в результате чего произошло столкновение. От удара Mazda пересекла встречную полосу и врезалась в столб.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве столкнулись два такси, есть пострадавшие
В аварии пострадал водитель Skoda и женщина-пассажир Mazda. Их госпитализировали в больницу.
На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
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