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В Киеве столкнулись два такси, есть пострадавшие

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В результате ДТП пострадал водитель Skoda и женщина-пассажир Mazda. Их госпитализировали в больницу.
В Киеве столкнулись два такси Uklon
В Киеве столкнулись два такси Uklon
kiev.informator.ua

В Киеве две машины службы такси Uklon столкнулись, в результате чего одно авто угодило в столб. Об этом сообщает Информатор.

ДТП с участием машин Skoda Octavia и Mazda 3 произошло вечером 18 октября на улице Вадима Гетьмана.

Водитель Mazda рассказал, что он ехал с женщиной-пассажиром в крайнем левом ряду в сторону проспекта Победы. В это время в соседнем ряду ехала Skoda. После ее водитель начал поворачивать влево, со среднего ряда, в результате чего произошло столкновение. От удара Mazda пересекла встречную полосу и врезалась в столб.

В аварии пострадал водитель Skoda и женщина-пассажир Mazda. Их госпитализировали в больницу.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Накануне сообщалось, что в Киеве обокрали авто нардепа. Неизвестные разбили окно автомобиля и похитили документы и личные вещи.

Ранее в Киеве упавший с моста кусок бетона травмировал пассажира авто.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, такси
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Источник: korrespondent.net

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