Смог в Киеве продержится еще несколько дней - горсовет

КГГА уверяет, что "смертельно опасных" показателей в воздухе нет. Через неделю температура опустится, а также сменится безветренная погода.

В мэрии Киева сообщили, что проблемы с воздухом продлятся еще несколько дней facebook.com/groups/ObolonSmog

В Киеве еще несколько дней сохранится плохое качество воздуха. Об этом со ссылкой на начальника Управления КГГА по вопросам гражданской защиты Романа Ткачука сообщает Украинская правда в понедельник, 21 октября.

"Мы уже получили штормовое предупреждение о тумане утром 200-500 метров (во вторник - ред.). Поэтому и качество воздуха будет очень плохим", - сказал Роман Ткачук.

В КГГА уверяют, что "смертельно опасных" показателей в воздухе столицы нет. А причиной проблем стало отсутствие ветра.

"Есть превышение, они зависшие, они находятся в городе. Но того чтобы головокружение и летальные случаи... такой опасности нет ", - сказал начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

По его данным, ситуация может исправиться в течение недели, когда снизится дневная температура. Тогда воздушные массы переместятся и рассеются дальше Киевской области.

"Вокруг Киева в том числе наблюдаются некоторые пожары... В городе Киеве по состоянию на 18 октября превышение уровня СО не было, кроме проспекта Победы... превышение было на 3,5%. Значительных превышений нет. Это обычная для этого времени года ситуация, когда есть температурные инверсии, в приземном слое накапливается вредные вещества. Город живет, есть выбросы в атмосферу, и от автомобильного транспорта, выбросы предприятий и, в том числе, сжигание листьев... чего делать нельзя", - сказал Савченко.

Напомним, что ранее сегодня уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в десять раз. Жителям некоторых районов столицы Украины советуют сидеть дома из-за беспрецедентно грязного воздуха.

Специалисты из КГГА заявили, что загрязнение воздуха в столице связано с тем, что в частных секторах люди сжигают большое количество опавших листьев. Ситуация усугубляется отсутствием ветра.

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