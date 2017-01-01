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В результате взрыва в Киеве погиб ветеран АТО

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Ветеран АТО, руководитель группы Купол Виктор Дектярев погиб в результате взрыва на улице Пушкинской.
В центре Киева прогремел взрыв
В центре Киева прогремел взрыв
Сергей Тищенко / Facebook

В результате взрыва в центре Киева во вторник, 22 октября, погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона Донбасс и основатель благотворительного фонда Купол Виктор Дегтярев. Об этом сообщил экс-участник АТО Сергей Тищенко на своей странице в Facebook.
 
"Киев, Пушкинская, 34 - взрыв унес жизни двух. Сенсей "Купол" ушел в небо. Страна потеряла живую легенду. Что и как пока не понятно. Ведутся следственные действия ", - написал он.


 
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва. "Около 23:00 в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что мужчина услышал взрыв на улице Пушкинской. В результате погибло двое мужчин, девушку с телесными повреждениями госпитализировали", - говорится в сообщении полиции.
 
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данной события.
 
По информации СМИ, произошел конфликт между охранником и военным, проходившим службу на востоке Украины. Затем последний достал гранату, которая взорвалась у него в руке. 

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Напомним, вечером 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, девушка получила ранения.  

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Теги: Киев, взрыв, военный, граната
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Источник: korrespondent.net

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