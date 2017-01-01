Лифт раздавил ремонтника на стройке в Киеве - соцсети

Мужчина ремонтировал лифт, когда двери начали закрываться. Он не успел отойти, и его зажало дверью, после чего лифт тронулся.

В Киеве на стройке погиб ремонтник kiev.informator.ua

Один из ремонтников погиб на строительстве нового жилого комплекса на улице Тираспольской в Киеве. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный в пятницу, 25 октября.

По предварительной информации, строитель ремонтировал лифт, когда вдруг начали закрываться двери. Мужчина прыгнул в лифт, но немного не успел - его зажало дверью и лифт тронулся.

От полученных травм мужчина погиб. Достать его смогли только спасатели ГСЧС.

Напомним, что ранее в Виннице погиб строитель, упав с крыши торгового центра.

Также сообщалось, что в Сумах строительный кран задавил рабочего. Правоохранители расследуют смерть 44-летнего мужчины.

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