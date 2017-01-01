В ДТП автомобиль разорвало на части: один человек погиб

В Киеве столкнулись два автомобиля, отчего один из них разорвало пополам. Один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Утром в Голосеевском районе в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей, погиб один человек. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook в воскресенье, 3 ноября.

На улице Заболотного произошло столкновение автомобилей ГАЗ "Волга" и SsangYong. От столкновения автомобиль ГАЗ разорвало на две части. В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро граждан пострадали.

Кроме того, из-за аварии наблюдается усложнение движения в обе стороны. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь на субботу в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло три аварии с участием шести машин. Несколько человек получили ушибы и рассечения, но от госпитализации отказались. Двое водителей сбежали с места ДТП.

Ранее в пятницу в Беляевском районе Одесской области в результате ДТП погибли два человека и еще трое пострадали. Среди пострадавших оказалась беременная женщина.

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