Врач онкодиспансера требовал $2 тысячи за "липовую" справку
На взятке поймали врача коммунального учреждения Киевского областного совета Киевский областной онкологический диспансер.
Врач Киевского областного онкологического диспансера требовал и получил 2 тыс. долларов за справку о прохождении экспертизы, сообщает пресс-центр прокуратуры.
В настоящее время взяточника задержали, проводятся неотложные следственные действия. Против врача открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Ранее Голосеевский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения для врача-трансплантолога Олега Котенко, которого накануне задержали за взятку.
Еще сообщалось, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы.
Также завотделения и врачу-онкологу Института рака объявили о подозрении в вымогательстве денег у онкобольных пациентов.
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