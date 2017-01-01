Врач онкодиспансера требовал $2 тысячи за "липовую" справку

На взятке поймали врача коммунального учреждения Киевского областного совета Киевский областной онкологический диспансер.

Врач Киевского областного онкологического диспансера требовал и получил 2 тыс. долларов за справку о прохождении экспертизы, сообщает пресс-центр прокуратуры.

В настоящее время взяточника задержали, проводятся неотложные следственные действия. Против врача открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.