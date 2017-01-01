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Сегодня 76 лет назад от нацистов был освобожден Киев

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Редакция bigmir.net подготовила фотоподборку и интересные факты о Киевской наступательной операции.
На фото солдаты готовят к переправе через Днепр плоты и лодки
На фото солдаты готовят к переправе через Днепр плоты и лодки
Вики

Ровно 76 лет назад 6 ноября 1943 года в ходе Киевской наступательной операции столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Операция длилась всего 10 дней - с 3 по 13 ноября. В результате были освобождены Киев и Житомир.

Редакция bigmir.net подготовила фотоподборку и интересные факты об обороне и освобождении Киева.

  • Как проходила Киевская наступательная операция?
  • Утром 3 ноября советские войска в течение 40 минут наносили артудар с Букринского плацдарма (80 км юго-восточнее Киева). После они продвинулись на 2 км, а к концу дня уже на 5-12 км. В освобождении участвовали 38-я армия, 5-й гвардейский танковый корпус и 60-я армия, которая наступала у сел Казановичи, Глебовка и Ясногородка.
  • В тоже время 240-я стрелковая дивизия, получившая поддержку 7-го артиллерийского корпуса, вошла в Пущу-Водицу. 

Интересный факт: Город-герой Киев в 1941 году перед захватом немцев оборонялся 70 дней

  • 4 ноября 38-я армия, получившая поддержку 5-го артиллерийского корпуса, вошла в пригород Приорку.  В этот же день 237 стрелковая дивизия провела форсирование Днепра у сел Вита-Литовская и Пирогово (15 км от Киева).

Фото со стороны противника во время форсирования Днепра. Немцы оборудуют огневую точку
Фото со стороны противника во время форсирования Днепра. Немцы оборудуют огневую точку
Вики

 

Силы сторон в ходе форсирования Днепра

Советская сторона:

  1. Солдат – 2 млн 650 тыс
  2. Орудий – 50 тыс
  3. Самолетов – 2 тыс 850

Немецкая сторона:

  1. Солдат – 1 млн 240 тыс
  2. Орудий – 12 тыс 600
  3. Самолетов – 2 тыс

Потери сторон в ходе форсирования Днепра

Советская сторона:

  1. Безвозвратные – 417 тыс
  2. Санитарные (временные) – 1 млн 269 тыс

 

Немецкая сторона:

  1. Безвозвратные – 400 тыс
  2. Санитарные (временные) – 1 млн 200 тыс

По немецким данным:

  1. Безвозвратные – 47 тыс
  2. Санитарные (временные) – 1 млн 200 тыс
  3. Пленные – 31 тыс
  • 5 ноября 1-й гвардейский кавалерийский корпус и 3-я гвардейская ТА захватили шоссе Киев-Житомир.Утром этого дня немцы начали отступление в сторону города Васильков. 
  • 6 ноября столица была освобождена.

Киев после освобождения в ноябре 1943 года
Киев после освобождения в ноябре 1943 года
Вики

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Согласно официальным данным, в ходе Киевской наступательной операции советские войска потеряли 30 тыс человек (включая безвозвратные и санитарные). Со стороны противника - 3 тыс 800 человек.

  • Как выглядел захваченный немцами Киев?

 

Факт: Из Бабьего Яра посчастливилось выбраться 29 людям. Точное число погибших неизвестно. Данные варьируются - от 100 до 150 тыс человек

Ранее сообщалось о том, что Украине вернут похищенную нацистами картину. Во время Второй мировой войны полотно “Влюбленная пара“ нацисты вывезли из музея Ханенко.

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Теги: освобождение Киева, освобождение Киева от нацистов
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