Сегодня 76 лет назад от нацистов был освобожден Киев
Ровно 76 лет назад 6 ноября 1943 года в ходе Киевской наступательной операции столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Операция длилась всего 10 дней - с 3 по 13 ноября. В результате были освобождены Киев и Житомир.
Редакция bigmir.net подготовила фотоподборку и интересные факты об обороне и освобождении Киева.
- Как проходила Киевская наступательная операция?
- Утром 3 ноября советские войска в течение 40 минут наносили артудар с Букринского плацдарма (80 км юго-восточнее Киева). После они продвинулись на 2 км, а к концу дня уже на 5-12 км. В освобождении участвовали 38-я армия, 5-й гвардейский танковый корпус и 60-я армия, которая наступала у сел Казановичи, Глебовка и Ясногородка.
- В тоже время 240-я стрелковая дивизия, получившая поддержку 7-го артиллерийского корпуса, вошла в Пущу-Водицу.
Интересный факт: Город-герой Киев в 1941 году перед захватом немцев оборонялся 70 дней
- 4 ноября 38-я армия, получившая поддержку 5-го артиллерийского корпуса, вошла в пригород Приорку. В этот же день 237 стрелковая дивизия провела форсирование Днепра у сел Вита-Литовская и Пирогово (15 км от Киева).
Силы сторон в ходе форсирования Днепра
Советская сторона:
Немецкая сторона:
Потери сторон в ходе форсирования Днепра
Советская сторона:
Немецкая сторона:
По немецким данным:
- 5 ноября 1-й гвардейский кавалерийский корпус и 3-я гвардейская ТА захватили шоссе Киев-Житомир.Утром этого дня немцы начали отступление в сторону города Васильков.
- 6 ноября столица была освобождена.
Читай также: Сегодня в Украине - день памяти жертв Бабьего яра
Согласно официальным данным, в ходе Киевской наступательной операции советские войска потеряли 30 тыс человек (включая безвозвратные и санитарные). Со стороны противника - 3 тыс 800 человек.
- Как выглядел захваченный немцами Киев?
Факт: Из Бабьего Яра посчастливилось выбраться 29 людям. Точное число погибших неизвестно. Данные варьируются - от 100 до 150 тыс человек
Ранее сообщалось о том, что Украине вернут похищенную нацистами картину. Во время Второй мировой войны полотно “Влюбленная пара“ нацисты вывезли из музея Ханенко.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram