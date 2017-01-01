Сегодня 76 лет назад от нацистов был освобожден Киев

Редакция bigmir.net подготовила фотоподборку и интересные факты о Киевской наступательной операции.

На фото солдаты готовят к переправе через Днепр плоты и лодки Вики

Ровно 76 лет назад 6 ноября 1943 года в ходе Киевской наступательной операции столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Операция длилась всего 10 дней - с 3 по 13 ноября. В результате были освобождены Киев и Житомир.

Редакция bigmir.net подготовила фотоподборку и интересные факты об обороне и освобождении Киева.

Как проходила Киевская наступательная операция?

Утром 3 ноября советские войска в течение 40 минут наносили артудар с Букринского плацдарма (80 км юго-восточнее Киева). После они продвинулись на 2 км, а к концу дня уже на 5-12 км. В освобождении участвовали 38-я армия, 5-й гвардейский танковый корпус и 60-я армия, которая наступала у сел Казановичи, Глебовка и Ясногородка.

В тоже время 240-я стрелковая дивизия, получившая поддержку 7-го артиллерийского корпуса, вошла в Пущу-Водицу.

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4 ноября 38-я армия, получившая поддержку 5-го артиллерийского корпуса, вошла в пригород Приорку. В этот же день 237 стрелковая дивизия провела форсирование Днепра у сел Вита-Литовская и Пирогово (15 км от Киева).

Фото со стороны противника во время форсирования Днепра. Немцы оборудуют огневую точку Вики

Силы сторон в ходе форсирования Днепра Советская сторона: Солдат – 2 млн 650 тыс Орудий – 50 тыс Самолетов – 2 тыс 850 Немецкая сторона: Солдат – 1 млн 240 тыс Орудий – 12 тыс 600 Самолетов – 2 тыс Потери сторон в ходе форсирования Днепра Советская сторона: Безвозвратные – 417 тыс Санитарные (временные) – 1 млн 269 тыс Немецкая сторона: Безвозвратные – 400 тыс Санитарные (временные) – 1 млн 200 тыс По немецким данным: Безвозвратные – 47 тыс Санитарные (временные) – 1 млн 200 тыс Пленные – 31 тыс

5 ноября 1-й гвардейский кавалерийский корпус и 3-я гвардейская ТА захватили шоссе Киев-Житомир.Утром этого дня немцы начали отступление в сторону города Васильков.

6 ноября столица была освобождена.

Киев после освобождения в ноябре 1943 года Вики

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Согласно официальным данным, в ходе Киевской наступательной операции советские войска потеряли 30 тыс человек (включая безвозвратные и санитарные). Со стороны противника - 3 тыс 800 человек.

Как выглядел захваченный немцами Киев?

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