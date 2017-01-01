В Нацмузее истории Украины отстранили директора: Ведется проверка

Минкульт получил жалобу на директора НМИУ от части сотрудников музея.

В Национальном музее истории Украины начала проверку комиссия Министерства культуры, а директора отстранила от должности.

Об этом сообщает пресс-служба музея.

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Отмечается, что проверка началась в связи с приказом Минкульта. Приказ подписал Госсекретарь, глава комиссии по проведению ликвидации Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев.

“Проверка инициирована жалобой небольшой группы сотрудников НМИУ, которым не нравится движение музея. Этим же приказом на время проверки отстранили от исполнения обязанностей генерального директора НМИУ Татьяну Сосновскую, что вызвало беспокойство значительной части коллектива“, - отметили в пресс-службе.

Также в музее отметили, что их удивило решение Минкульта о назначении на временную должность директора лица из числа жалобщиков.

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“Коллектив Национального музея истории Украины надеется, что решение комиссии будет объективным и беспристрастным... В то же время подчеркиваем, что двери музея и в дальнейшем гостеприимно открыты для наших гостей“, - заверили в НМИУ.

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