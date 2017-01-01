В киевском метро заметили зацепера с сигаретой
Во вторник, 12 ноября, в столичной подземке пассажиры сняли на видео зацепера с сигаретой. Соответствующий ролик опубликован в паблике Киев Оперативный.
Время инцидента и ветка не уточнены.
"В чем прикол? Кому и что надо доказать?" – подписано видео.
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На ролике видно, как молодой человек ехал в поезде метрополитена между вагонами. Он достал сигарету, но зажигать не стал. Пассажиры стали снимать зацепера на телефоны. В ответ он надел капюшон.
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Ранее сообщалось о том, что в Киеве подросток залез на крышу поезда и получил мощный разряд током.
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