В киевском метро заметили зацепера с сигаретой

Мужчина с сигаретой увидел камеру и надел капюшон.

Во вторник, 12 ноября, в столичной подземке пассажиры сняли на видео зацепера с сигаретой. Соответствующий ролик опубликован в паблике Киев Оперативный.

Время инцидента и ветка не уточнены.

"В чем прикол? Кому и что надо доказать?" – подписано видео.

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На ролике видно, как молодой человек ехал в поезде метрополитена между вагонами. Он достал сигарету, но зажигать не стал. Пассажиры стали снимать зацепера на телефоны. В ответ он надел капюшон.

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве подросток залез на крышу поезда и получил мощный разряд током.

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