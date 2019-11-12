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В Киеве мужчина поджег себя в зале игровых автоматов

Комментариев: 2
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Мужчина получил несерьезные ожоги
Мужчина получил несерьезные ожоги
kiev.informator.ua

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В Киеве на улице Попудренко, 9А, в ночь на вторник, 12 ноября, около 4:30 мужчина зашел в зал игровых автоматов и пытался покончить жизнь самоубийством. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Информатор.

Мужчина зашел в зал игровых автоматов “Лото Золото“ и со словами “Сейчас вы сгорите вместе со мной“ облил себя жидкостью для разжигания костра и поджег. Мужчину сразу же потушили и вызвали экстренные службы. Он получил несерьезные ожоги, но помощь медиков понадобилась.

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Пострадавший находился в неадекватном состоянии и отказывался объяснять, что произошло. Ему около 25 лет. В момент поджога в заведении был только администратор и один посетитель. Никто не пострадал.

Как сообщалось 8 ноября, в Ровно поджигатель автомобилей случайно поджег себя.

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Теги: поджог, самосожжение, игровые автоматы, Киев
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Комментариев (2)
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Alcoolique    12.11.2019, 13:22
Оценка:  0
Alcoolique
что тут выяснять?
придурок просрал все что что можно...вот и решил уйти красиво..с огоньком)
жаль обломали...
Света    12.11.2019, 12:45
Оценка:  +2
Света
Какой зал игровых автоматов? Игровой бизнес в Украине запрещен. Где полиция?
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