В Киеве мужчина поджег себя в зале игровых автоматов

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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В Киеве на улице Попудренко, 9А, в ночь на вторник, 12 ноября, около 4:30 мужчина зашел в зал игровых автоматов и пытался покончить жизнь самоубийством. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Информатор.

Мужчина зашел в зал игровых автоматов “Лото Золото“ и со словами “Сейчас вы сгорите вместе со мной“ облил себя жидкостью для разжигания костра и поджег. Мужчину сразу же потушили и вызвали экстренные службы. Он получил несерьезные ожоги, но помощь медиков понадобилась.

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Пострадавший находился в неадекватном состоянии и отказывался объяснять, что произошло. Ему около 25 лет. В момент поджога в заведении был только администратор и один посетитель. Никто не пострадал.

Как сообщалось 8 ноября, в Ровно поджигатель автомобилей случайно поджег себя.

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