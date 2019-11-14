Киевские пешеходные переходы оборудовали "LED-камнями"

Таким образом местные власти пытаются обеспечить безопасность пешеходов в ночное время.

В Киеве пешеходные переходы начали оборудовать дополнительными средствами безопасности – LED-камнями. Нововведение должно повысить уровень безопасности и комфорта пешеходов. Об этом сообщает Киевавтодор.

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“На пешеходных переходах на перекрестке улиц Пушкинская и Прорезная установлены LED-камни, которые дополнительно сигнализируют пешеходам о фазе светофора“ - рассказал гендиректор Киевавтодора Александр Густелев.

Энергосберегающее LED-камни работают синхронно со светофорами.

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“Технология LED-камней используется в Германии, Нидерландах. Она зарекомендовала себя как эффективное средство для повышения безопасности пешеходов“, - подчеркнул Густелев.

Как сообщалось 19 сентября, в Киеве начал разрушаться недавно отремонтированный мост.

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