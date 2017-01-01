В аэропорту задержали иностранца с иконами
В аэропорту Киева задержали 20-летнего коллекционера из Азии, который пытался провезти контрабандой старинные православные иконы. Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 14 ноября.
Направляясь на рейс в Пекин, гражданин Китая выбрал полосу "зеленый коридор", тем самым заявив, что запрещенных предметов, подлежащих декларированию у него нет. Впрочем, дополнительная проверка иностранца показала обратное.
Погранично-таможенная группа в вещах китайца обнаружила два фотоаппарата и две иконы, датированные началом прошлого века.
Предметы, вероятно представляющих историческую и культурную ценность, изъяли представители ГФС. По признакам преступления, предусмотренного ст. 201 УК сообщено работников СБУ.
Cмотрите фотогалерею: В аэропорту задержали иностранца с иконами
Напомним, что ранее туристка спрятала под корсетом килограмм ртути. Женщина пыталась провезти контрабанду в Китай. Ядовитый металл туристка спрятала в нижнем белье.
Также сообщалось, что дрон пограничников засек дрон контрабандистов на Львовщине. Злоумышленники пытались по воздуху перебросить через границу 50 пачек сигарет, но не справились с управленем.
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