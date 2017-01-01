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В аэропорту задержали иностранца с иконами

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У китайского коллекционера изъяли две православные иконы, а также два раритетных фотоаппарата.
В киевском аэропорту задержали иностранца с православными иконами
В киевском аэропорту задержали иностранца с православными иконами
dpsu.gov.ua

В аэропорту Киева задержали 20-летнего коллекционера из Азии, который пытался провезти контрабандой старинные православные иконы. Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 14 ноября.

Направляясь на рейс в Пекин, гражданин Китая выбрал полосу "зеленый коридор", тем самым заявив, что запрещенных предметов, подлежащих декларированию у него нет. Впрочем, дополнительная проверка иностранца показала обратное.

Погранично-таможенная группа в вещах китайца обнаружила два фотоаппарата и две иконы, датированные началом прошлого века.

Предметы, вероятно представляющих историческую и культурную ценность, изъяли представители ГФС. По признакам преступления, предусмотренного ст. 201 УК сообщено работников СБУ.

 

 

Напомним, что ранее туристка спрятала под корсетом килограмм ртути. Женщина пыталась провезти контрабанду в Китай. Ядовитый металл туристка спрятала в нижнем белье.

Также сообщалось, что дрон пограничников засек дрон контрабандистов на Львовщине. Злоумышленники пытались по воздуху перебросить через границу 50 пачек сигарет, но не справились с управленем.

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Теги: Киев, контрабанда, иностранцы, аэропорт, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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