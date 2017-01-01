Новый год-2020: главную елку Украины зажгут 19 декабря

Софийская площадь в Киеве превратится в волшебный мир приключений Щелкунчика, пообещали организаторы.

Торжественные мероприятия в Киеве по случаю новогодних праздников на Софийской и Контрактовой площадях начнутся с 14 декабря и продлятся до 19 января. Торжественное зажигание елок состоится в день Святого Николая, 19 декабря в 19:00. Об этом сообщает мэрия Киева со ссылкой на организаторов культурно-художественного проекта Новый год-2020 в четверг, 21 ноября.

Тематикой праздничного городка на Софийской площади станет знаменитая рождественская история о Щелкунчике. 19 декабря в 17:00 празднование откроет рождественский парад, который пройдет от Национальной оперы Украины к Софийской площади. После окончания парада состоится официальное зажжение елки.

Елку украсят 750 игрушек в виде конфет и четыре километра гирлянд теплого цвета. Вокруг елки развернется восьмиугольная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками. Монтаж елки начнут 5 декабря, ее высота – 30 м, ее составят из ветвей и не будут рубить отдельно дерево.

На Софийской площади также будет курсировать рождественский экспресс.

На Контрактовой площади украсят елку в стиле Опишни – центра традиционного гончарства в Полтавской области. Рождественский городок также будет посвящен этой теме. Здесь откроют резиденцию святого Николая и 19 декабря также зажгут елку в этническом стиле.

В программе празднования – шествие звездочетов 7 января, выполнение массовой коляды, установка Дидуха и народные гуляния; щедрование в канун святого Василия, выступление фольклорных коллективов. Ежедневно можно будет покататься на стрит-арт катке, где будут работать инструкторы, и горках.

Посетителей ждут концертная программа, фото-зоны, аттракционы, фуд-корты, сувениры, скульптуры-гиганты, иллюминация.

С 14 декабря 2019 года до 12 января 2020-го зимние развлечения будут продолжаться на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома №5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го – на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской).

Ранее сообщалось, что Новый год в Киеве пройдет в немецком стиле. Организаторы обещали живую елку, Санта Клауса из Европы и концерты каждый день.

Также стало известно, как украинцы будут отдыхать на Новый год-2020. Ожидается два продолжительных уик-энда, но их придется отрабатывать.

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