В Киеве оштрафовали более 1000 курильщиков в запрещенных местах

За курение в запрещенных местах, согласно статье кодекса об административных нарушениях, предусмотрена ответственность в виде штрафа - до 170 гривен.

В Киеве за 10 месяцев этого года полицейские привлекли к административной ответственности более 1000 человек, которые курили в запрещенных местах, сообщает в четверг, 21 ноября, пресс-служба столичных правоохранителей в Facebook.

"За 10 месяцев 2019 года столичные патрульные обнаружили и привлекли к административной ответственности более 1000 нарушителей", - говорится в сообщении.

Так, соответствующую информацию патрульная полиция обнародовала в Международный день отказа от курения. И напомнила, что первоочередной задачей законов, ограничивающих курение в общественных местах, является защита людей от пассивного курения.

Отмечается, что за курение в запрещенных местах, согласно ст. 175-1 КУоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа - до 170 гривен, а в случае повторности этого нарушения в течение года - до 340 гривен.

Напомним, в Австрии ввели штраф в тысячу евро за курение в барах и ресторанах.

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