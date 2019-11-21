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В Киеве оштрафовали более 1000 курильщиков в запрещенных местах

Комментариев: 5
За курение в запрещенных местах, согласно статье кодекса об административных нарушениях, предусмотрена ответственность в виде штрафа - до 170 гривен.
Оштрафованы более 1000 нарушителей
Оштрафованы более 1000 нарушителей
Getty
 
В Киеве за 10 месяцев этого года полицейские привлекли к административной ответственности более 1000 человек, которые курили в запрещенных местах, сообщает в четверг, 21 ноября, пресс-служба столичных правоохранителей в Facebook.
 
"За 10 месяцев 2019 года столичные патрульные обнаружили и привлекли к административной ответственности более 1000 нарушителей", - говорится в сообщении.
 
Так, соответствующую информацию патрульная полиция обнародовала в Международный день отказа от курения. И напомнила, что первоочередной задачей законов, ограничивающих курение в общественных местах, является защита людей от пассивного курения.
 
Отмечается, что за курение в запрещенных местах, согласно ст. 175-1 КУоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа - до 170 гривен, а в случае повторности этого нарушения в течение года - до 340 гривен.
 
Напомним, в Австрии ввели штраф в тысячу евро за курение в барах и ресторанах.
 
Еще сообщалось, что в Киеве пассажир покурил прямо в вагоне метро, появились кадры.

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Теги: Киев, курение, штраф, полиция, нарушения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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zadneprohodchik    21.11.2019, 19:44
Оценка:  0
zadneprohodchik
Какая трогательная история, жалко что пизжеж.
Alcoolique    21.11.2019, 19:24
Оценка:  0
Alcoolique
нужно чтоб здесь это дерьмо стоило как в Норвегии..по гривен 300 за пачку..
и дышать легче станет
Тетракварк    21.11.2019, 19:03
Оценка:  +2
Тетракварк
Тем не менее, права некурящих людей совершенно не соблюдаются. Более того, в культуре людей еще не отложилось понимания этики курильщика, что нельзя курить в общественных местах. Я не курю и мне очень тяжело доказать соседям, массово выходящим в коридор курить, что они создают проблему этим
Тетракварк    21.11.2019, 19:07
Оценка:  +2
Тетракварк
Получается так, что я выгляжу глупо, когда прошу не курить в коридоре и возникает 2 варианта: бить лица, что крайне радикально и неприемлемо либо законно решать, но закон в этом смысле слабый к осознанию людей. Большинство его не соблюдает а многие и не слышали.
Тетракварк    21.11.2019, 19:09
Оценка:  +2
Тетракварк
В этом смысле нужно ужесточение наказания. И вовсе не для того что бы карать, а для того, что бы сильнее склонить к пониманию позиции некурящих людей. Им кажется что накурить в общественном месте это пустяки, но на самом деле это не так. Это огромный вред для некурящих.
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