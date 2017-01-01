В Киеве водитель ограбил виновницу ДТП, в котором разбил свою машину

Мужчина решил взять "справедливость" в свои руки и выхватил у женщины телефон из рук и скрылся с места ДТП. Его задержали в тот же день.

Участник ДТП ограбил, по его мнению, виновницу виновницу аварии, выхватив у нее телефон. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Страна.ua в четверг, 21 ноября.

Происшествие произошло на столичном Печерске. Водитель автомобиля Volkswagen Golf после аварии решил не дожидаться полиции и административного разбирательства, прибегнув к самосуду. Мужчина увидел в руках второй участницы аварии мобильный телефон Huawei, и решил, что рыночная стоимость гаджета покроет ему затраты на ремонт автомобиля. Тогда он вырвал у женщины телефон из рук и уехал с места аварии на своем битом автомобиле. В тот же день преступника задержали. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы за грабеж ( ч.1 ст.186 УК Украины).

Полиции мужчина объяснил, что грабителем себя не считает, а просто поступил "по справедливости". По его словам, в аварии виновата женщина, но он не верил, что ему что-то компенсируют. Потому и забрал "компенсацию" на месте.

Напомним, что ранее на Львовщине авто насмерть сбило свидетеля во время оформления ДТП. Сначала произошло ДТП между телегой и Skoda Fabia - без пострадавших. Однако во время оформления этой аварии в них влетел автомобиль Fiat Scudo.

Также сообщалось, что в Николаеве пешеход попал под три автомобиля и погиб. О силе удара свидетельствует то обстоятельство, что туфли погибшего мужчины разлетелись в радиусе 50 метров.

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