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В Киеве построят самую большую мечеть в Украине

Комментариев: 9
Украинская сторона договорилась с Турцией строить мечеть на 5 тысяч верующих. И даже это будет самой большой мечетью в Украине.
Мечеть построят с расчетом на 5 тысяч человек
Мечеть построят с расчетом на 5 тысяч человек
censor.net.ua
 
В центре Киева крымскотатарская община при содействии Турции построит мечеть на 5000 мест, заявил нардеп от Евросолидарности Мустафа Джемилев в эфире ATR, сообщается в пятницу, 22 ноября.
 
По его словам, участок стоимостью около 5 млн долларов уже выделен, и проект строительства готов. 
 
"Были небольшие разногласия. Турция настаивала: вы, мол, планируете мечеть на 10 тысяч человек, однако в Киеве нет такого сообщества. Мы отвечали: "Но это мечеть не только для крымских татар, но и для всех мусульман". В конце концов договорились строить мечеть на 5 тысяч верующих. И даже это будет самой большой мечетью в Украине", — сказал Джемилев. 
 
Сейчас в Киеве работает одна крупная мечеть Ар-Рахма, открытая в 2011 году. Она рассчитана на 2000 верующих.
 
Напомним, в Крыму силовики ворвались  мечеть во время молитвы.
 
Еще сообщалось, что в Крыму прошли обыски в мечети и доме имама.

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Теги: Крымские татары, Ислам, мечеть, Мустафа Джемилев, мусульмани
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Вольтрон    22.11.2019, 20:31
Оценка:  0
Вольтрон
я надеюсь больше чем путинская на масковщине, мы же не можем устпуть врагу.
Вольтрон    22.11.2019, 20:35
Оценка:  0
Вольтрон
если будет меньше, то точно придется искать другую страну для жительства, потому что так жить нельзя, в таких условиях аналогично московским, но поменьше.
barmoley    22.11.2019, 20:04
Оценка:  +3
barmoley
Было бы куда приятней прочитать что в Киеве построят Самую большую больницу Украины
ВосставшийИзБана    22.11.2019, 20:38
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Милей всего среди бедлама
Нам богоносца ореол.
Мы строим в сутки по три храма
Из кирпичей больниц и школ.
ВосставшийИзБана    22.11.2019, 19:38
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А зачем нам в центре Киева это счастье? Центр Киева не резиновый.
ПродувКротов    22.11.2019, 19:42
Оценка:  -3
ПродувКротов
Да пусть строят. Это наши люди. Только не на территории парка или сквера и не в ущерб рабочим местам.
ВосставшийИзБана    22.11.2019, 19:50
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А свою веру мы уже вспомнили? Зачем нам мечети, синагоги и церкви?
джеф    22.11.2019, 19:37
Оценка:  +1
джеф
А можно Украина построит в центре Стамбула самый большой православный храм в Турции на 10 тысяч верующих?
ВосставшийИзБана    22.11.2019, 19:40
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
У меня другое предложение. Пусть Сандей Аделаджа там свою богодельню построит. В исторической части Стамбула.
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