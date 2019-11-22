В Киеве построят самую большую мечеть в Украине

Украинская сторона договорилась с Турцией строить мечеть на 5 тысяч верующих. И даже это будет самой большой мечетью в Украине.

Мечеть построят с расчетом на 5 тысяч человек censor.net.ua

В центре Киева крымскотатарская община при содействии Турции построит мечеть на 5000 мест, заявил нардеп от Евросолидарности Мустафа Джемилев в эфире ATR, сообщается в пятницу, 22 ноября.

По его словам, участок стоимостью около 5 млн долларов уже выделен, и проект строительства готов.

"Были небольшие разногласия. Турция настаивала: вы, мол, планируете мечеть на 10 тысяч человек, однако в Киеве нет такого сообщества. Мы отвечали: "Но это мечеть не только для крымских татар, но и для всех мусульман". В конце концов договорились строить мечеть на 5 тысяч верующих. И даже это будет самой большой мечетью в Украине", — сказал Джемилев.

Сейчас в Киеве работает одна крупная мечеть Ар-Рахма, открытая в 2011 году. Она рассчитана на 2000 верующих.

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