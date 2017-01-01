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Захватчика моста в Киеве отправили в психбольницу

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Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост, перевезли для судебно-психиатрической экспертизы.
Судебное заседание по избранию меры пресечения перенесли на 9 декабря
Судебное заседание по избранию меры пресечения перенесли на 9 декабря
facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Бывшего военного Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, перевезли в городской центр судебно-психиатрической экспертизы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

Перевезли мужчину для проведения стационарной комиссионной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Таким образом, заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения, назначенное на сегодня, вновь перенесли на 9 декабря.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве бывший военный захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.

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Теги: Киев, мост, минирование, подозреваемые, психиатрическая клиника, заминирование, психиатрическая экспертиза
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Источник: korrespondent.net

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