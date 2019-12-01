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Взрыв в Ощадбанке: задержаны подозреваемые

Комментариев: 1
Правоохранители меньше чем за сутки задержали подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка.
Другие подробности расскажет полиция
Другие подробности расскажет полиция
пресс-служба Нацполиции

Полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве, сообщает председатель правления банка Андрей Пышный в Facebook

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве прошлой ночью отделения Ощадбанка", - написал он.

Пышный отметил оперативную и профессиональную работу полиции на всех уровнях.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на субботу, 30 ноября, подорвали и ограбили отделение Ощадбанка. Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают. 

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Теги: банки, Киев, взрыв, Ощадбанк, задержание, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    01.12.2019, 10:40
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Таким надо создать такие условия жизни на Лукяновке, чтобы они покончили с собой, до отправки в тюрьму. Там таких уважают.
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