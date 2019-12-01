Взрыв в Ощадбанке: задержаны подозреваемые
Правоохранители меньше чем за сутки задержали подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка.
Полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве, сообщает председатель правления банка Андрей Пышный в Facebook
"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве прошлой ночью отделения Ощадбанка", - написал он.
Пышный отметил оперативную и профессиональную работу полиции на всех уровнях.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на субботу, 30 ноября, подорвали и ограбили отделение Ощадбанка. Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают.
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