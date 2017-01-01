В Киеве разрешили движение по Крещатику в выходные

На период новогодних и рождественских праздников столичные власти открыли движение транспорта по Крещатику в выходные и праздничные дни.

Крещатик станет проездным на выходных и в праздники prm.ua

Столичные власти с 25 ноября до 26 января разрешили движение транспорта по улице Крещатик по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что такое решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

В частности, с 25 ноября до 26 января 2020 года:

ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади;

запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Движение транспорта в выходные по Крещатику будет действовать до окончания новогодне-рождественских праздников на Софийской площади.

Ранее сообщалось, что Киеве введут постоянное ограничение для грузовиков. Внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах в столицу Украины.

Напомним, в Киеве часто запрещают движение грузовиков летом из-за жары, а зимой из-за снегопадов, однако ограничения не были постоянными.

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