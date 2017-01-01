Водитель Audi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda.



В Киеве на спуске с Европейской площади на Почтовую произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря.

Отмечается, что водитель Audi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Skoda.





"У водителя Audi все признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.



На месте работают правохранители. Устанавливаются все детали и причины ДТП.



Cмотрите фотогалерею: В центре Киева произошло смертельное ДТП

В Николаеве Lexus протаранил такси: двое погибших



Напомним, 7 декабря возле станции метро Левобережная в Киеве автомобиль В результате ДТП погибла пассажир Audi и еще один пассажир пострадал, но от госпитализации отказался. Водителя и пассажира Skoda госпитализировали."У водителя Audi все признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.На месте работают правохранители. Устанавливаются все детали и причины ДТП.Напомним, 7 декабря возле станции метро Левобережная в Киеве автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал . Пострадала 50-летняя женщина, находившаяся за рулем машины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet