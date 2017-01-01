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В центре Киева произошло смертельное ДТП

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Водитель Audi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda.
Смертельное ДТП произошло в столице
Смертельное ДТП произошло в столице

В Киеве на спуске с Европейской площади на Почтовую произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря.
 
Отмечается, что водитель Audi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Skoda.
 
В результате ДТП погибла пассажир Audi и еще один пассажир пострадал, но от госпитализации отказался. Водителя и пассажира Skoda госпитализировали.

"У водителя Audi все признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

На месте работают правохранители. Устанавливаются все детали и причины ДТП.


В Николаеве Lexus протаранил такси: двое погибших

Напомним, 7 декабря возле станции метро Левобережная в Киеве автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал. Пострадала 50-летняя женщина, находившаяся за рулем машины.

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Теги: Киев, ДТП, фото, авария
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Источник: korrespondent.net

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