В центре Киева произошло смертельное ДТП
Водитель Audi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda.
В Киеве на спуске с Европейской площади на Почтовую произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря.
Отмечается, что водитель Audi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Skoda.
В результате ДТП погибла пассажир Audi и еще один пассажир пострадал, но от госпитализации отказался. Водителя и пассажира Skoda госпитализировали.
"У водителя Audi все признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
На месте работают правохранители. Устанавливаются все детали и причины ДТП.
В Николаеве Lexus протаранил такси: двое погибших
Напомним, 7 декабря возле станции метро Левобережная в Киеве автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал. Пострадала 50-летняя женщина, находившаяся за рулем машины.
"У водителя Audi все признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
На месте работают правохранители. Устанавливаются все детали и причины ДТП.
Cмотрите фотогалерею: В центре Киева произошло смертельное ДТП
В Николаеве Lexus протаранил такси: двое погибших
Напомним, 7 декабря возле станции метро Левобережная в Киеве автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал. Пострадала 50-летняя женщина, находившаяся за рулем машины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент