В Киеве задержан мужчина, "минировавший" мэрию

Мужчина совершил правонарушение из хулиганских побуждений.

Правоохранители задержали 52-летнего киевлянина, который "заминировал" помещение Киевской городской государственной администрации, ему объявлено подозрение.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

10 декабря 2019 года на станции Киев-Пассажирский указанный правонарушитель позвонил на горячую линию "102" и предоставил ложное сообщение о минировании КГГА по адресу улица Крещатик, 36.

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"Минера" ​​удалось установить и задержать по горячим следам. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

"Мужчина официально не работает. Совершил правонарушение из хулиганских побуждений. Взял у знакомой мобильный и совершил звонок о заминировании. По номеру телефона его вычислили и задержали", - уточнила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП.

Как сообщалось, в среду, 10 апреля, здание КГГА заминировали.

Также в понедельник, 8 февраля, в 11:30 неизвестный сообщил о минировании здания Киевской городской государственной администрации.

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