Коррупция помогает обманутым инвесторам

Коррупция иногда бывает полезной, хотя считать ее эффективным инструментом, конечно, не следует.

Всё же иногда есть польза от такого явления как коррупция. Ведь последняя является эффективным средством для преодоления административных барьеров и правил в пользу капитала.

Но, когда государство годами не может создать действенные механизмы защиты прав инвесторов и установить предохранители коррупционным факторам в градостроительной деятельности, коррупция становится единственным путем для получения вожделенных квартир.

Именно таким путем получили надежду на жилье инвесторы известного киевского долгостроя по ул. Семьи Кульженко, 22 в Оболонском районе г.. Киев.

Немного истории

Этот жилой комплекс строят с 2004 года, запроектировано три жилых дома 13-22 этажей на 11 секций. Заказчиком выступал строительный кооператив ОО «Кредитный союз военнослужащих Украины». К 2009 году пришли с пустой стройплощадкой и рядом уголовных дел о хищении средств.

В 2010 году начинается вторая попытка освоения участка, права на недостроенное здание получает ООО «Будинвестмонтаж». В этот период даже начинаются строительные работы ЖК Family Town. Но на уровне 11 этажей каркаса первого дома строительство остановилось - это было в 2011 году.

В 2016 году происходит третья попытка достройки и реинкарнация этого строительства в ЖК Tesla House. Новый застройщик предусматривал реализацию 13-этажного дома, состоящего из 2-х секций, где 13-14 этаж - это мансардные двухуровневые квартиры (2, 3 и 5 комнат). Дом монолитно-каркасный с газобетонными перегородками. Но и на этот раз получилось.

Сейчас идет четвертая попытка довести строительство до логического конца - уже под названием ЖК KyivSKY - 27-этажный дом комфорт-класса. Заказчик - снова частное предприятие «Будинвестмонтаж».

Интересно посмотреть на взаимодействие последнего застройщика с ДАБИ. Поделив объект на две части и сделав классическую попытку получить документы без «неофициального сопровождения», получают отказы.

Где вполне обоснованно указано на нарушение норм плотности застройки, высотности, отсутствие должного количества парковочных мест, мероприятий по пожарной безопасности (помним об увеличении этажности) и нормативной площади помещений и тому подобное. В общем, исправлять нужно как сам проект так и бизнес-план которые по нормам просто не вписываются в размеры земельного участка, а это еще пол-года - год расчетов и простой стройплощадки.

Но бизнес всегда ищет возможности, тем более что это прикрыто решением вопроса обманутых инвесторов, поэтому происходит вторая попытка и торги за «стоимость сопровождения».

Видимо, договариваются с ДАБИ за акцию «два по цене одного», в рамках которой получают одно разрешение на весь комплекс зданий.

Не будем углубляться, каким образом этажность проекта выросла почти в два раза с 14 до 27 этажей и кто делал соответствующие расчеты возможности несущих конструкций недостроя.

Очевидно, такой путь решения вопросов, для застройщика оказался экономически обоснованным, чем ждать пока Министерство развития общин и территории во главе с Аленой Бабак наработает «системные решения».

Напомним, что в. о. председателя ДАБИ Александр Строкач является человеком, который «имеет непосредственное отношение к предыдущего руководителя ГАСК Алексея Кудрявцева.

Пожалуй побудили чиновников ГАСК уменьшить аппетиты до приемлемых застройщиком размеров слухи о разработке нардепом Еленой Шуляк законопроекта об амнистии недостроев. Ведь в таком случае выгодоприобретателями новых схем будут уже не они.