В Киеве впервые проходит новогодний парад

Участие в параде принимают около сотни костюмированных персонажей. Торжество проходит от парка Шевченко до Софийской площади.

В центре Киева в воскресенье, 22 декабря, проходит первый новогодний парад, в котором принимают участие около сотни костюмированных персонажей. Об этом сообщает Укринформ.

Участники парада отправились от парка Шевченко, их сопровождает оркестр. Колонна участников прошла мимо Театра оперы и балета Украины. Конечная точка парада - Софийская площадь.

За самим действом вдоль маршрута парада наблюдает несколько сотен человек.

В рамках парада среди участников состоится конкурс на лучший новогодний костюм. Авторов самых ярких образов ожидают призы и подарки, главный приз - поездка на двоих в Буковель.

Ранее сообщалось, что в Киев везут 30 тонн карпатского снега для сноупарка. Снег для создания снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут к Арке дружбы народов не только из Карпат.

Напомним, на Софийской площади Киева в четверг, 19 декабря, зажгли главную елку страны.

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