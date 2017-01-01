В Киеве впервые проходит новогодний парад
В центре Киева в воскресенье, 22 декабря, проходит первый новогодний парад, в котором принимают участие около сотни костюмированных персонажей. Об этом сообщает Укринформ.
Участники парада отправились от парка Шевченко, их сопровождает оркестр. Колонна участников прошла мимо Театра оперы и балета Украины. Конечная точка парада - Софийская площадь.
За самим действом вдоль маршрута парада наблюдает несколько сотен человек.
В рамках парада среди участников состоится конкурс на лучший новогодний костюм. Авторов самых ярких образов ожидают призы и подарки, главный приз - поездка на двоих в Буковель.
Ранее сообщалось, что в Киев везут 30 тонн карпатского снега для сноупарка. Снег для создания снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут к Арке дружбы народов не только из Карпат.
Напомним, на Софийской площади Киева в четверг, 19 декабря, зажгли главную елку страны.
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