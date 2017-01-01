Каскадер проехался на мотоцикле по реке Днепр

В Украине впервые совершен заезд на мотоцикле по воде. Каскадер преодолел около пяти километров.

Каскадер Сергей Совяк совершил рекордный заезд по реке Днепр на мотоцикле. Видео заезда опубликовал телеканал НТН.

Отмечается, что вместо заявленных трех километров, Совяк проехал по воде - пять, со скоростью около 70 км/час. Перед окончательным заездом каскадер сделал пробный "рейс" вдоль берега.

В Украине трюк выполнили впервые. Для этого на мотоцикл установили специальные лыжи.

Ранее одесский каскадер Евгений Калинин выполнил "трюк ван Дамма" с авто во время движения.

Каскадер был раздавлен танком на съемках фильма

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