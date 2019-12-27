Киев парализовали пробки: 30 ДТП

Пробки образовались в центре столицы. Движение транспорта также затруднено на всех мостах и выездах из города.

В Киеве вечером в пятницу, 27 декабря, образовались многочисленные пробки. На столичных дорогах произошло около 30 авария. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Больше всего движение транспорта затруднено на правом берегу и в центре. В частности, на ул. Крещатик, бульваре Тараса Шевченко, ул. Льва Толстого, ул. Басейной, бульваре Леси Украинки, ул. Мечникова, ул. Саксаганского, ул. Жилянской, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Михаила Грушевского, Парковой дороге.

Также пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, ул. Вадима Гетьмана, ул. Валерия Лобановского, на ул. Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, ул. Новоконстантиновской, Гаванском мосту и ул. Набережно-Рыбальской, ул. Набережно-Луговой, ул. Глубочицкой, ул. Почайнинской, ул. Константиновской, ул. Юрия Ильенко.

На левом берегу трудности с проездом на проспекте Бажана, Днепровской набережной, проспекте Петра Григоренко, ул. Анны Ахматовой и на Южном мосту. Пробки образовались на Броварском проспекте между станциями метро Дарница и Левобережная и на проспекте Вызволителей. Кроме того, пробки образовались на Большой Окружной дороге.

Ранее сообщалось, что Киев вошел в топ-15 в мире по пробкам на дорогах. Эксперты подсчитали, что во время поездок в будние дни киевляне тратят час на получасовую поезду по городу.

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