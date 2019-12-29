В Киеве горело авто: огонь перекинулся на многоэтажку

Машина стояла впритык к жилому дому. В результате пожара сгорел банк, который расположился на первом этаже, а копоть покрыла балконы до четвертого этажа.

В ночь на субботу, 4 января, в центре Киева произошел пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Об этом сообщает Информатор.

Пожар возник по адресу улица Большая Васильковская, 112, там дотла сгорел припаркованный автомобиль Peugeot 307. Машина стояла впритык к жилому дому, огонь разбил стекла банка, который расположился на первом этаже и покрыл копотью балконы до четвертого этажа.

Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 02:00.

Кому принадлежит авто, на данный момент неизвестно, оно на еврономерах, а водителя на месте не оказалось. Никто не пострадал.

"Одна из очевидцев рассказала, что проснулась, когда услышала какой-то громкий хлопок, а в квартире появился запах гари. Она испугалась и начала осматривать квартиру, доставать электроприборы из розеток. Потом женщина выглянула в окно и увидела пылающий автомобиль и столб дыма, который покрывал окна многоэтажки", - пишет издание.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Украине в первые дни 2020 года на пожарах погибли 29 человек, еще 11 получили травмы.

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