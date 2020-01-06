Залы с игровыми автоматами начали маскировать под VIP-караоке
Игорные заведения в Киеве начали маскировать под караоке и интернет-центры. Об этом сообщает Хмарачос в понедельник, 6 января.
Спустя две недели после объявленной правительством войны с казино, там, где раньше были игорные заведения, открылись VIP-караоке, где разрешено петь только совершеннолетним.
Также издание сообщает, что на месте отдельных точек казино Космолот появились вывески другой игровой сети Simple Games.
Напомним, что ранее в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений. Правоохранители пресекли деятельность всех известных игорных заведений, но они могут возобновить деятельность.
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