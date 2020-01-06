Залы с игровыми автоматами начали маскировать под VIP-караоке

В Киеве не месте точек, где раньше было казино, появились вывески другой сети. Вход в так называемые "VIP-караоке" разрешен только совершеннолетним.

В Киеве залы игровых автоматов маскируют под VIP-караоке Ruslana Solovyova / Facebook

Игорные заведения в Киеве начали маскировать под караоке и интернет-центры. Об этом сообщает Хмарачос в понедельник, 6 января.

Спустя две недели после объявленной правительством войны с казино, там, где раньше были игорные заведения, открылись VIP-караоке, где разрешено петь только совершеннолетним.

Также издание сообщает, что на месте отдельных точек казино Космолот появились вывески другой игровой сети Simple Games.

Напомним, что ранее в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений. Правоохранители пресекли деятельность всех известных игорных заведений, но они могут возобновить деятельность.

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