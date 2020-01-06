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Залы с игровыми автоматами начали маскировать под VIP-караоке

Комментариев: 1
В Киеве не месте точек, где раньше было казино, появились вывески другой сети. Вход в так называемые "VIP-караоке" разрешен только совершеннолетним.
В Киеве залы игровых автоматов маскируют под VIP-караоке
В Киеве залы игровых автоматов маскируют под VIP-караоке
Ruslana Solovyova / Facebook

Игорные заведения в Киеве начали маскировать под караоке и интернет-центры. Об этом сообщает Хмарачос в понедельник, 6 января.

Спустя две недели после объявленной правительством войны с казино, там, где раньше были игорные заведения, открылись VIP-караоке, где разрешено петь только совершеннолетним.

Также издание сообщает, что на месте отдельных точек казино Космолот появились вывески другой игровой сети Simple Games.

Напомним, что ранее в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений. Правоохранители пресекли деятельность всех известных игорных заведений, но они могут возобновить деятельность.

Однорукие бандиты. Страна решила бороться с казино

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Теги: Киев, казино, игровые автоматы, караоке
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alkoholowe    06.01.2020, 18:35
Оценка:  +2
Alkoholowe
давно пора проводить рейды и громить эти гадюшники..на каждом углу.достало....
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