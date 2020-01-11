В Киев авиацией доставили 9 раненых военных

Девятерых раненых военнослужащих перевезли из Харькова в Киев для дальнейшего лечения.

В военный госпиталь в Киеве привезли раненых бойцов Министерство обороны Украины / Facebook



Девятерых раненых украинских бойцов привезли из Харькова в Киев для дальнейшего лечения в Национальном военно-медицинском клиническом центре Главный военный госпиталь, сообщили на странице Министерства обороны в Facebook в пятницу, 10 января.



В столицу прибыл борт с ранеными военными. Для дальнейшего лечения привезли девятерых военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове.



После диагностического обследования военных разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя и назначили дальнейшее лечение.



По словам медиков, состояние бойцов удовлетворительное.

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