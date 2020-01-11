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В Киев авиацией доставили 9 раненых военных

Комментариев: 2
Девятерых раненых военнослужащих перевезли из Харькова в Киев для дальнейшего лечения.
В военный госпиталь в Киеве привезли раненых бойцов
В военный госпиталь в Киеве привезли раненых бойцов
Министерство обороны Украины / Facebook

Девятерых раненых украинских бойцов привезли из Харькова в Киев для дальнейшего лечения в Национальном военно-медицинском клиническом центре Главный военный госпиталь, сообщили на странице Министерства обороны в Facebook в пятницу, 10 января.
 
В столицу прибыл борт с ранеными военными. Для дальнейшего лечения привезли девятерых военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове.
 
После диагностического обследования военных разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя и назначили дальнейшее лечение.
 
По словам медиков, состояние бойцов удовлетворительное.


Ранее сообщалось, что 8 января сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили трое украинских военных.

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Теги: фото, военный госпиталь, бойцы АТО, Киевский военный госпиталь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Слуги-Жидов    11.01.2020, 02:48
Оценка:  0
Слуги-Жидов
ЗЕлупа это называет " ПЕРЕМИРИЕМ ".
Слуги-Жидов    11.01.2020, 02:47
Оценка:  0
Слуги-Жидов
Когда же Клун пошлёт своих детей защищать страну? И , я не имею ввиду Израиль.
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