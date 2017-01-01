Драка на Троещине в Киеве закончилась стрельбой

В словесную перепалку между тремя мужчинами и их знакомым вмешался пьяный прохожий, который в драке получил сотрясение мозга. Один из мужчин выстрелил в воздух из травматического пистолета, после чего участники потасовки сбежали.

Уличная драка в Деснянском районе Киева закончилась стрельбой, один человек госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в субботу, 11 января.

Инцидент произошел накануне вечером возле супермаркета на улице Оноре де Бальзака. Полиция получила информацию о стрельбе и сразу выехала на место происшествия.

"Установлено, что словесная перепалка началась на улице возле супермаркета между компанией из троих мужчин и их знакомым. Выпивший прохожий решил помочь в разрешении конфликта. Во время драки последний получил сотрясение мозга и упал без сознания. Один из трех товарищей достал травматическое оружие и выстрелил вверх, после чего участники инцидента сбежали", - сказано в сообщении.

На месте происшествия остался мужчина 1989 года рождения, которого врачи скорой помощи доставили в больницу. Полиция установила всех участников конфликта, а также изъяла на месте инцидента гильзу, направленную на экспертизу.

"Трое правонарушителей задержаны. Это - местные жители 1978, 1979 и 1981 годов рождения. У одного фигуранта эксперты изъяли зарегистрированный пистолет, калибр которого совпадает с изъятой гильзой. Оружие направлено на экспертизу", - отметили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч.4 статьи о хулиганстве, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Одессе мужчина стрелял в детей за шумные игры. В результате инцидента никто не пострадал. Свои действия мужчина обосновал реакцией на шумные игры детей.

Также сообщалось, что на Кировоградщине неизвестные расстреляли мужа с женой. Женщина вышла во двор, услышав выстрел, которым убили ее супруга и также была застрелена.

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