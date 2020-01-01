Киев попал в рейтинг "умных" городов

В глобальном рейтинге "умных городов" украинская столица заняла 92-е место. Первое место занял Сингапур.

В международном рейтинге самых "умных" городов мира Киев занял 92-е место. Всего в рейтинге 102 города. Исследование проводила Обсерватория Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD совместно с Сингапурским университетом технологии и дизайна.

Топ-5 составляют Сингапур, Цюрих, Осло, Женева и Копенгаген.

Рейтинг составляли на основе того, как горожане воспринимают внедрение "умных" технологий.

Жители Киева высоко оценили доступность баров, музеев и других мест для отдыха и развлечений. Хуже всего, по их мнению, ситуация обстоит с трафиком, загрязнением воздуха и переработкой отходов.

Ранее эксперты назвали лучший город мира 2020 года. Рейтинг составлен среди городов, население которых больше одного миллиона жителей.

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