Авария у Ocean Plaza: работы будут проводиться до утра

Киевтеплоэнерго уже заменил более половины всех труб на месте порыва. Работы будут вестись всю ночь.

В Киеве на месте прорыва тепломагистрали возле ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного участка трубопровода. Об этом во вторник, 14 января, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что по состоянию на 18:00, уже смонтировано 12 м теплосети. Всего замене на этом участке подлежит 23 м.

"Работы будут продолжаться всю ночь. Завершатся завтра до утра, после чего будет начато восстановление асфальтового покрытия", - говорится в сообщении.

Напомним, что повреждение произошло вчера в 20:19 из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Как сообщалось, в результате аварии ТРЦ Ocean Plaza затопило, травмы получили десять человек, из них семеро до сих пор находятся в больнице.

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