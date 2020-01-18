В Киеве пассажир метро напал на полицейского

Инцидент произошел на станции метро Контрактовая площадь. Полицейский в вестибюле станции обнаружил двух граждан с признаками опьянения.

В Киеве задержали пассажира метрополитена за нападение на полицейского. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в субботу, 18 января.

Инцидент произошел накануне около 23:00 вечера на станции метро Контрактовая площадь.

Старший сержант полиции в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Правоохранитель объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта.

"На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил правоохранителя в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события", – говорится в сообщении.

В итоге 44-летнего правонарушителя задержали. Следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 ст.345 УК Украины). Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Киеве на железнодорожном вокзале мужчина и женщина напали на полицейского во время проверки. Женщина ударила полицейского несколько раз неизвестным предметом в голову, а ее знакомый распылил газ копу в лицо.

А в Кировоградской области пьяный полицейский с друзьями избил жителя Александрии и повредил его автомобиль.

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