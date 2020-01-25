В Киеве при реконструкции парка украли 14 млн гривен

Заместитель гендиректора КО Киевзеленстрой согласовал документы, не проверив реальный объем выполненных работ.

В документы внесли ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка Прокуратура Киева

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, причастных к хищению денежных средств, выделенных на реконструкцию парка Партизанская Слава в Дарницком районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в субботу, 25 января.

"Во время досудебного расследования установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка. В свою очередь заместитель генерального директора КО Киевзеленстрой, не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы", – говорится в сообщении.

В дальнейшем на основании согласованных актов выполненных работ Киевзеленстрой перечислил подрядной организации 14 млн гривен.

По результатам предварительного расследования, действия экс-директора подрядной организации и пособника квалифицированы по статье о служебном подлоге, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины).

Действия заместителя гендиректора Киевзеленстроя квалифицированы по статье о служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины).

Напомним, в сентябре 2019 года в СБУ заявили, что замдиректора Киевзеленстроя подозревают в краже 10 млн гривен, предназначенных для благоустройства парка Партизанская Слава.

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