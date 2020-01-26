В Киеве конфликт с иностранцами закончился стрельбой

Ссора вспыхнула между двумя компаниями мужчин. В результате один из них достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо.

В Киеве посреди ночи произошла стрельба kiev.informator.ua

Ночью в Днепровском районе Киева произошла стрельба. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Информатор в воскресенье, 26 января.

Инцидент произошел на территории Гидропарка. Словесная перепалка между двумя компаниями закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и совершил выстрел. Пуля попала в лицо оппоненту.

На место прибыли врачи и полиция. Стрелок вместе с двумя "соратниками" скрылся на салатовом Daewoo Lanos. Очевидцы говорят, что это были мужчины кавказской внешности.

Медики диагностировали у мужчины ранение челюстно-лицевой области. Его госпитализировали. Полиция ввела в городе план Перехват.

Вскоре машину по ориентировке остановили на проспекте Маяковского. В салоне был лишь водитель. Подробности устанавливают правоохранители.

Напомним, что ранее под Киевом пьяный офицер тяжело ранил мужчину. Офицер Национальной гвардии в нетрезвом состоянии устроил стрельбу вне рабочего времени. Пострадал мужчина.

Также сообщалось, что водитель-нарушитель устроил стрельбу в Киеве. Стрелок находился в автомобиле с иностранной регистрацией. По предварительной информации, он уже задержан, пострадавших нет.

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