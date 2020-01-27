В Киеве полицейские сняли с крыши пьяных подростков
Правоохранители сняли с крыши многоэтажки двух подростков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
В Киеве полиция сняла с крыши многоэтажки двух подростков, которые сидели там в состоянии алкогольного опъянения, инцидент произошел на улице Дмитриевская, пишет в понедельник, 27 января, пресс-центр правоохранителей.
Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели 14-летнюю девушку и 15-летнего парня, которые находились на крыше дома с явными признаками алкогольного опьянения. Они рассказали, что пришли туда, чтобы отдохнуть.
Полицейские провели с ними содержательную профилактическую беседу и предостерегли от подобных действий. Также об этом событии патрульные сообщили инспектору по ювенальной превенции и родственникам детей.
Ранее сообщалось, что в Луцке два подростка, две двоюродные сестры, выпали из окна.
Также Корреспондент писал, что в Одесской области из окна больницы в Великомихайловском районе выпали брат и сестра. Мальчик 2017 года рождения повредил позвоночник, а его сестра 2014 года – получила черепно-мозговую травму.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
было бы двумя идиотами меньше