В Киеве полицейские сняли с крыши пьяных подростков

Правоохранители сняли с крыши многоэтажки двух подростков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве полиция сняла с крыши многоэтажки двух подростков, которые сидели там в состоянии алкогольного опъянения, инцидент произошел на улице Дмитриевская, пишет в понедельник, 27 января, пресс-центр правоохранителей.

Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели 14-летнюю девушку и 15-летнего парня, которые находились на крыше дома с явными признаками алкогольного опьянения. Они рассказали, что пришли туда, чтобы отдохнуть.

Полицейские провели с ними содержательную профилактическую беседу и предостерегли от подобных действий. Также об этом событии патрульные сообщили инспектору по ювенальной превенции и родственникам детей.

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