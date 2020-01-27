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В Киеве полицейские сняли с крыши пьяных подростков

Комментариев: 1
Правоохранители сняли с крыши многоэтажки двух подростков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
Патрульная полиция
Патрульная полиция
 
В Киеве полиция сняла с крыши многоэтажки двух подростков, которые сидели там в состоянии алкогольного опъянения, инцидент произошел на улице Дмитриевская, пишет в понедельник, 27 января, пресс-центр правоохранителей.
 
Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели 14-летнюю девушку и 15-летнего парня, которые находились на крыше дома с явными признаками алкогольного опьянения. Они рассказали, что пришли туда, чтобы отдохнуть.
 
 
Полицейские провели с ними содержательную профилактическую беседу и предостерегли от подобных действий. Также об этом событии патрульные сообщили инспектору по ювенальной превенции и родственникам детей.
 
 
Также Корреспондент писал, что в Одесской области из окна больницы в Великомихайловском районе выпали брат и сестра. Мальчик 2017 года рождения повредил позвоночник, а его сестра 2014 года – получила черепно-мозговую травму.

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Теги: Киев, подростки, полиция, инцидент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alkoholowe    27.01.2020, 22:11
Оценка:  0
Alkoholowe
ну зачем????
было бы двумя идиотами меньше
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