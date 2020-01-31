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У мечети Киева провели рейд: задержаны 25 человек

Комментариев: 1
К началу молитвы к мечети подъехали 40 сотрудников Государственной миграционной полиции в сопровождении Нацполиции.
В Киеве у мечети произошла массовая проверка мусульман
В Киеве у мечети произошла массовая проверка мусульман
facebook.com/said.ismagilov

Правоохранители провели рейд возле мечети Исламского культурного центра Киева, проверяя у посетителей документы. Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов в Facebook.

По его словам, полицейские увезли 25 человек.

"Раньше я критиковал российские власти за то, что они устраивают облавы у мечетей, а сегодня то же самое произошло в Киеве", - написал он.

Исмагилов отметил, что сегодня пятница - особый молитвенный день для мусульман, когда они все идут в мечеть.

Он рассказал, что около 12:00, к началу молитвы, к мечети подъехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции в сопровождении Нацполиции. Всего их было примерно 40 человек.

Ранее на этой неделе в Луганской области на границе с Россией задержали индусов-нелегалов. Иностранцы попали в РФ самолетом в конце декабря прошлого года, о чем свидетельствуют отметки и визы в их паспортах.

Также сообщалось, чтов Одесской области пограничники перекрыли канал переправки граждан Турции в ЕС.

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Теги: Киев, нелегалы, фото, полиция, мусульмане, мечеть, нелегальные мигранты, рейд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dron29    31.01.2020, 20:12
Оценка:  +17
dron29
Нормально ЗЕле в Израиле заслали))
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