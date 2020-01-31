У мечети Киева провели рейд: задержаны 25 человек

К началу молитвы к мечети подъехали 40 сотрудников Государственной миграционной полиции в сопровождении Нацполиции.

Правоохранители провели рейд возле мечети Исламского культурного центра Киева, проверяя у посетителей документы. Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов в Facebook.

По его словам, полицейские увезли 25 человек.

"Раньше я критиковал российские власти за то, что они устраивают облавы у мечетей, а сегодня то же самое произошло в Киеве", - написал он.

Исмагилов отметил, что сегодня пятница - особый молитвенный день для мусульман, когда они все идут в мечеть.

Он рассказал, что около 12:00, к началу молитвы, к мечети подъехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции в сопровождении Нацполиции. Всего их было примерно 40 человек.

Ранее на этой неделе в Луганской области на границе с Россией задержали индусов-нелегалов. Иностранцы попали в РФ самолетом в конце декабря прошлого года, о чем свидетельствуют отметки и визы в их паспортах.

Также сообщалось, чтов Одесской области пограничники перекрыли канал переправки граждан Турции в ЕС.

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