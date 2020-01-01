В МВД рассказали об облаве у мечети в Киеве

В ходе этой проверки обнаружили "15 нарушителей миграционного законодательства", 12 из которых принудительно отправят в страну происхождения.

В Государственной миграционной службе заявили, что сегодня в Киеве совместно с полицией провели "проверку соблюдения миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВД.

Там утверждают, что проверяли "торговые объекты" на территории Старожитомирсского переулка. В ходе этой проверки обнаружили "15 нарушителей миграционного законодательства".

В отношении 12 "неурегулированных мигрантов" приняты решения об их принудительном возвращении в страну происхождения, одному человеку сократили срок пребывания на территории Украины, еще двух иностранцев привлекли к админответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения.

"Подчеркиваем, что Государственная миграционная служба в своей деятельности руководствуется законодательством Украины, при этом с уважением относится к представителям религиозных и национальных меньшинств", - заявили в ГМС.

Там утверждают, что во время проверки на территорию мечети, расположенной рядом с местом отработки на ул. Дегтяревской, сотрудники ГМС и полицейские не заходили.

В ГМС также подчеркивают, что не нарушали права верующих и каких-либо проявлений дискриминации не допускали.

Ранее сообщалось, что силовики провели рейд у мечети Киева, задержаны 25 человек. К началу молитвы к мечети подъехали 40 сотрудников Государственной миграционной полиции в сопровождении Нацполиции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet