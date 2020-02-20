Как обворовывают авто в Киеве: "Схема" попала в сеть

В сети появилось видео о том, как в Киеве обворовывают автомобили.

В Киеве камеры наблюдения зафиксировали, как проходит процесс ограбления припаркованных автомобилей. Запись была сделана в жилом комплексе “Campus“ в Соломенском районе. Видео опубликовал Telegram-канал “Los Solomas“.

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На записи можно увидеть, как вор осторожно подходит к машинам, смотрит, лежит ли внутри что-то ценное, разбивает стекло и лезет внутрь.

Как сообщается, таких случаев в Соломенском районе и в самом Киеве очень много.

Вопрос, куда смотрит полиция, остается открытым. Пока подобные организмы ходят по улицам, советуем ничего не оставлять в машине, даже если сумка пустая, то грабитель этого не знает и как минимум вы попадете на замену стекла, - говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее внимательные киевляне заметили вора в соседском авто.

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