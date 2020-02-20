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Как обворовывают авто в Киеве: "Схема" попала в сеть

Комментариев: 3
В сети появилось видео о том, как в Киеве обворовывают автомобили.
Скриншот
Скриншот
t.me/los_solomas

В Киеве камеры наблюдения зафиксировали, как проходит процесс ограбления припаркованных автомобилей. Запись была сделана в жилом комплексе “Campus“ в Соломенском районе. Видео опубликовал Telegram-канал “Los Solomas“. 

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На записи можно увидеть, как вор осторожно подходит к машинам, смотрит, лежит ли внутри что-то ценное, разбивает стекло и лезет внутрь.

Как сообщается, таких случаев в Соломенском районе и в самом Киеве очень много.

Вопрос, куда смотрит полиция, остается открытым. Пока подобные организмы ходят по улицам, советуем ничего не оставлять в машине, даже если сумка пустая, то грабитель этого не знает и как минимум вы попадете на замену стекла, - говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее внимательные киевляне заметили вора в соседском авто. 

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Теги: Киев, Авто, Ограбление
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Комментариев (3)
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LeonMaster    20.02.2020, 13:42
Оценка:  +5
LeonMaster
а куда должна смотреть полиция?
Сосед А затопил соседа Б, куда смотрит жек..Есть такая штука, называется гражданский кодекс, в нем написано, что собственность обязывает, это не только право "я на джипе бип бип", это и морока - топливо, охраняемые стоянки, где парконуться, компенсации дтп и тд
Дмитрий106    20.02.2020, 14:47
Оценка:  0
Дмитрий106
охраняемая стоянка в 10 метрах от Кампуса...
Путин-Xyйло    20.02.2020, 13:31
Оценка:  -4
Путин-Xyйло
Такая муля, с разбиванием стекла, пришла из Луганды. Раньше "киевские" просто взламывали замки.
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