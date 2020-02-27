В Киеве "черные лесорубы" срезали дубы в заказнике

В Пуще-Водице "лесорубы" рубили дуб-кругляк, из которого затем делали паркет для продажи на европейском рынке.

Группа "черных лесорубов" орудовала в ландшафтном заказнике Пуща-Водица в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в четверг, 27 февраля.

"Разоблачена и прекращена преступная деятельность восьми участников преступной группы, которые организовали и проводили незаконную вырубку ценных пород деревьев на объектах природно-заповедного фонда - ландшафтного заказника местного значения Пуща-Водица", - сказано в сообщении.

Как отметила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии Украинской правде, сумма убытков может достигать 1 млн грн. Дуб-кругляк перерабатывали на паркет для реализации на европейском рынке.

Организатором нелегального бизнеса оказался 36-летний житель Ровенской области, который привлек к преступной деятельности еще семь местных жителей. Злоумышленники тщательно планировали каждый выход на "работу" и планировали маршруты вывоза древесины. Склад хранения находился в городе Ровно.

Чтобы создать видимость законности, организатор обеспечивал исполнителей поддельными документами: лесорубные билеты, ордера, товарно-транспортные накладные. Преступная группа действовала с мая 2019 по февраль 2020 года. Незаконно срубленную древесину реализовывали по цене 500 долларов США за кубический метр.

Сейчас задержаны восемь человек. На складах в Ровно изъяли незаконно срубленные деревья, транспорт, на котором перевозили древесину, другие вещественные доказательства.

Организатору и двум соучастникам преступления сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, повлекшие тяжкие последствия, совершенное организованной группой). Другим пяти - по ч. 2 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозки, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, причинившие существенный вред, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Организатору и двум сообщникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что ранее правоохранители обнаружили миллионные хищения леса в двух областях. В Житомирской области "бизнесмены" получили около 14 млн грн за незаконный экспорт древесного угля, а на Харьковщине обнаружили экологически опасную незаконную переработку древесины на 21 млн грн.

Также сообщалось, что в Харьковской области задержали банду "черных лесорубов". Пять человек во главе с одним из предпринимателей Харькова в течение года осуществляли массовую вырубку леса.

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