В Киеве разоблачили схему присвоения земли на 800 млн гривен
Служба безопасности Украины раскрыла факт незаконного присвоения нескольких сотен гектаров земли громады Киева на сумму около 800 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 28 февраля.
Отмечается, что земля выводилась из коммунальной собственности при содействии бывшего руководства Главного управления Госгеокадастра в Киеве и ряда коммунальных предприятий.
"По версии следствия, указанные должностные лица в 2016-2019 гг. способствовали незаконному выведению земельных участков в Оболонском, Деснянском и Дарницком районах Киева общей площадью 377 га из коммунальной собственности. По предварительной информации, участки нелегально переоформили в пользование на физических лиц для дальнейшей перепродажи под застройку", – говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что благодаря вмешательству правоохранителей организаторы схемы не успели перевести большую часть участков в собственность подставных лиц.
Во время обысков в помещениях государственных учреждений и по адресам проживания фигурантов дела изъяли документацию, которая стала основанием для незаконной перерегистрации участков, и электронные носители, содержащие важные данные для досудебного расследования. Продолжается экспертиза для установления полного размера причиненных государству убытков.
Открыто уголовное дело по статье о злоупотреблении властью (ч.2 ст.364 УК Украины). Предпринимаются меры для возвращения незаконно отчужденных участков в собственность громады Киева.
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Ранее сообщалось, что под Киевом чиновники незаконно раздали 18 гектаров земли, которая находится в зоне прохождения Большой кольцевой дороги. Теперь прокуратура просит суд отменить эти решения.
Также стало известно, что заммэра Ужгорода наладил бизнес на государственной земле. Участок был противоправно передан в распоряжение жены чиновника, которая продала его своему знакомому за 1,2 млн гривен.
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