В Киеве разоблачили схему присвоения земли на 800 млн гривен

Участки общей площадью 377 га нелегально переоформили в пользование на физлиц для дальнейшей перепродажи под застройку.

СБУ провела обыски в помещениях госучреждений и по адресам проживания фигурантов СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла факт незаконного присвоения нескольких сотен гектаров земли громады Киева на сумму около 800 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 28 февраля.

Отмечается, что земля выводилась из коммунальной собственности при содействии бывшего руководства Главного управления Госгеокадастра в Киеве и ряда коммунальных предприятий.

"По версии следствия, указанные должностные лица в 2016-2019 гг. способствовали незаконному выведению земельных участков в Оболонском, Деснянском и Дарницком районах Киева общей площадью 377 га из коммунальной собственности. По предварительной информации, участки нелегально переоформили в пользование на физических лиц для дальнейшей перепродажи под застройку", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что благодаря вмешательству правоохранителей организаторы схемы не успели перевести большую часть участков в собственность подставных лиц.

Во время обысков в помещениях государственных учреждений и по адресам проживания фигурантов дела изъяли документацию, которая стала основанием для незаконной перерегистрации участков, и электронные носители, содержащие важные данные для досудебного расследования. Продолжается экспертиза для установления полного размера причиненных государству убытков.

Открыто уголовное дело по статье о злоупотреблении властью (ч.2 ст.364 УК Украины). Предпринимаются меры для возвращения незаконно отчужденных участков в собственность громады Киева.

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Ранее сообщалось, что под Киевом чиновники незаконно раздали 18 гектаров земли, которая находится в зоне прохождения Большой кольцевой дороги. Теперь прокуратура просит суд отменить эти решения.

Также стало известно, что заммэра Ужгорода наладил бизнес на государственной земле. Участок был противоправно передан в распоряжение жены чиновника, которая продала его своему знакомому за 1,2 млн гривен.

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