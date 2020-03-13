Закрывать Киев на въезд и выезд пока не планируют – КГГА

В Киевской городской госадминистрации опровергают слухи о возможной самоизоляции столицы.

Городские власти Киева не принимали никаких решений о закрытии столицы на въезд и выезд. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

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Он отметил, что в соцсетях и некоторых СМИ начали распространяться слухи о том, что Киев якобы закроют на въезд и выезд, если в городе обнаружат хотя бы одного больного коронавирусом.

Официально заявляю: никто город закрывать не собирается. Пока никаких решений по ограничению въезда и выезда из города не принимали, - сообщил Николай Поворозник.

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Он подчеркнул, что такие ограничения применяются по отдельному решению постоянной комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций или нормативными документами, принятыми на государственном уровне.

Напомним, в Киеве с 12 марта ввели ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. Закрыли все учебные и развлекательные заведения, а в транспорте усилили санитарные меры.

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