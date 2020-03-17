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В Киеве на остановке скончался мужчина

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Пока неизвестно, что именно привело к летальному исходу. Умершим оказался мужчина 1968 года рождения.
Медики ничем не смогли помочь мужчине
Медики ничем не смогли помочь мужчине
Информатор

Вечером в понедельник в Киеве на проспекте Николая Бажана возле станции метро Харьковская на остановке общественного транспорта умер мужчина. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали полицейские, мужчине просто неожиданно стало плохо. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь и констатировали смерть.

"Что именно привело к летальному исходу, пока неизвестно – это предстоит выяснить в дальнейшем. Согласно документам, погибшим оказался мужчина 1968 года рождения", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве на остановке скончался мужчина

Ранее СМИ сообщили, что в киевской больнице в очереди на прием к врачу умер мужчина. В медицинском учреждении никто не смог оказать ему первую неотложную помощь.

Также сообщалось, что в Киеве избитый мужчина попросил у прохожих сигарету и умер. Инцидент произошел в Дарницком районе на пересечении улиц Здолбуновской и Михаила Драгоманова.

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Теги: Киев, смерть, видео, фото, мужчина, труп, умер
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Источник: korrespondent.net

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